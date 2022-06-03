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تشييع جثمان الشهيد الفتى عودة صدقة غرب رام الله

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 14:48

تشييع جثمان الشهيد الفتى عودة صدقة غرب رام الله
في وداع الشهيد (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شيّعت جماهير غفيرة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، في قرية المدية غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقت نظرة الوداع على جثمانه، ومنه إلى مسجد القرية حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

أثناء تشييع جثمان الشهيد (Getty Images)

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة قوات الاحتلال ضد فتى لم يشكل أي خطر عليهم، حيث أطلقوا الرصاص عليه وأصابوه في القلب مباشرة.

وأكد المتحدثون في كلماتهم "استمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال، وأن عمليات القتل والتدمير والإرهاب لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة المسيرة حتى تحقيق ما ضحى الشهداء من أجله".

(Getty Images)

يذكر أن الفتى صدقة استشهد مساء أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه وإصابته بشكل مباشر في صدره.

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#الضفة الغربية المحتلة
#رام الله
#المدية
#الشهيد عودة صدقة
#الشهيد الفتى

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