اعتقالات بالضفة ومواجهات بمحافظة جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات بين مجموعات من شبان وجنود الاحتلال بمناطق مختلفة في محافظة جنين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وشهدت محافظة جنين مداهمات واسعة لقوات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات عسكرية فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها، وعدة بلدات وقرى بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى الطيبة وعانين وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي السيلة الحربية واليامون غرب جنين.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل بلدة سيلة الظهر الجنوبي، فجر اليوم القنابل الضوئية فوق أراضي البلدة.

وأطلق مسلحون في جنين الرصاص صوب قوات الاحتلال المقتحمة، ووقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال.

وسيرت قوات الاحتلال آلياتها العسكرية في شوارع مدينة ومخيم جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة، ما أدى الى اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة.

واعتقلت شرطة الاحتلال، شابا بعد أن أصابته خلال مواجهات اندلعت في مخيم شعفاط.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشاب بعد إصابته، واعتقلته، ونقلته إلى جهة مجهولة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، حيث أصيب العشرات بالاختناق بفعل إطلاق تلك القوات قنابل الغاز المسيلة للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا، وفتشت عددا من منازل المواطنين في البلدة القديمة من الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ضياء أبو عيشة، أثناء تواجده في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة.

كما فتشت عددا من المنازل في حارة السلايمة، وعبثت بمحتوياتها.