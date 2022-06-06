اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، في وقت جددت منظمات "الهيكل" المزعوم اقتحامها للمسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 13 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واقتحامات لمنازل عشرات المواطنين في بلدات كفر قليل، ورأس عطية، وعزون، ومخيم الأمعري وحوسان.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: قتادة ناصر شوشة، وبدوي طارق حمامرة، ومحمد فؤاد حمامرة، ومنتصر محمود شوشة من بلدة حوسان، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر سامي عوض عطا الله من بلدة حرملة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ريحان ريحان من مخيم الأمعري قضاء رام الله، والأسير المحرر ياسر البدرساوي بعد اقتحام منزله في نابلس، والطالب في جامعة الخليل المثنى عمر القواسمي، والفتى عدي برقان ، إلى جانب يزن ومعمر الرجبي.

ملاحقة العمال الفلسطينيين عند جدار الفصل

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين الذي يحاولون العبور إلى داخل الخط الأخضر لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال على معبر ترقوميا قضاء الخليل، بعد مطاردتهم وإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم بالداخل.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، قنابل الصوت تجاه العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري في قرية عانين قضاء جنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه العمال في قريتي عانين والطيبة بمحاذاة جدار الفصل خلال مطاردتهم لهم.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابا من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء تواجده في أراضي الـ48.

وأفاد نادي الأسير، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب أحمد عيسى أبو زيد من قباطية، أثناء تواجده داخل الخط الأخضر.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي وصلت فرض تقييدات وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد والتنقل في ساحات الحرم.

وانتشر عناصر من قوات التدخل السريع في ساحات الحرم وفي منطقة المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة، وقاموا بإبعاد الفلسطينيين عن مسار مرور المستوطنين المقتحمين للأقصى، وقامت قوات الاحتلال التضييق على المرابطين داخل الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكان 647 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الأحد، تحت حماية العشرات من شرطة الاحتلال لمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة" الذي توافق هذ العام مع الذكرى الـ55 لاحتلال القدس.