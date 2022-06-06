احتجاجات بالضفة ضد الغلاء ودعوات للإضراب

شارك مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، مساء الأحد، بوقفات احتجاجية ضد ما وصفوه "الغلاء الفاحش" الذي طال السلع الأساسية، وسط تحذيرات من تأثيرات موجة الغلاء على استقرار المواطنين والدعوات لإضراب شامل بمحافظات الضفة غدا الثلاثاء.

أمن السلطة يعتقل عددا من المعتصمين ضد الغلاء في الخليل

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الإثنين، أنها تتابع قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بممارسة اعتقالات تعسفية لعدد كبير من المتظاهرين السلميين على دوار ابن رشد في الخليل.

واقتحمت الأجهزة الأمنية خيمة الاعتصام التي تم نصبها في الدوار ضمن فعاليات شهدتها الخليل للمطالبة بخفض أسعار المواد الأساسية ووقف الغلاء الفاحش.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عددا ممن كانوا يعتصمون داخل تلك الخيمة.

ودعا نشطاء إلى الخروج والتوجه إلى دوار ابن رشد بمدينة الخليل، دعما وإسنادا لحراك احتجاجي أنطلق، صباح الأحد، خرج ضد غلاء المعيشة.

وتوسعت دائرة الاحتجاج على غلاء الأسعار، من الخليل إلى بيت لحم، حيث أضرم عشرات المحتجين النار في إطارات السيارات مغلقين بها طريق واد النار الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها مع شمالها.

تحذيرات ودعوات لإضراب شامل

وحذر حراك "بدنا نعيش" الذي يقود الاحتياجات، الحكومة الفلسطينية من استمرار صمتها أمام الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الأخرى، حيث تم مطالبتها بسرعة الاستجابة لمطالب الحراك وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من شهرين.

ودعا المتحدث باسم الحراك أمجد الأطرش، إلى إضراب شامل، الثلاثاء، في كافة محافظات الضفة. مؤكدا بأن اعتصام ابن رشد في الخليل، سيبقى مفتوحا أمام الجميع للانضمام إليه.

اقرأ/ي أيضًا | احتجاجات بالخليل ضد الغلاء وارتفاع الأسعار