اشتباك في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركز الاعتقالات في منطقة القدس، حيث تم اعتقال، يوسف عليان، ومنير عليان، وإبراهيم درباس، ومنصور محمود، وأحمد هيثم محمود، وصالح أبو الحمص.

اشتباكات وإصابات في جنين

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المدينة مواجهات واشتباكات مسلحة بين تلك القوات ومجموعات مسلحة.

وأفاد شهود عيان، أن أكثر من 30 دورية اقتحمت المدينة من شارعي الناصرة ونابلس، برفقة جرافة ووحدات خاصة، وقد توجهت للحي الشرقي وأطراف المدارس، وانتشرت في محيط شقة الشهيد رعد حازم التي صدر قرار من المحكمة العليا بهدمها منذ فترة.

13 معتقلا بالضفة والقدس

في العيسوية، أصيب عنصر من شرطة الاحتلال بجروح طفيفة، عند منتصف الليل، جراء رشق مركبة كان على متنها مع شرطي آخر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطيين كانا يتوقفان في محطة وقود قرب العيسوية، ورشق شبان المركبة بالحجارة قبل أن تفر باتجاه التلة الفرنسية ويلاحقها الشبان، ما دفع أحد أفراد الشرطة لإطلاق النار في الهواء.

وأشارت إلى أن الشرطي أصيب بجروح طفيفة ونقل للعلاج، فيما قامت قوات كبيرة بتمشيط المنطقة بحثا عن راشقي الحجارة، علما أن تم اختطاف مسدس الشرطي.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال. أمير باسل الهندي من بلدة تل قضاء نابلس، ومصطفى جلال بشارات، وجهاد حمزة بني عودة من بلدة طمون قرب طوباس، وأمين بسام جرابعة من بلدة بيتين، وجاد أحمد ملش من بلدة المزرعة الشرقية قضاء رام الله، والأسير المحرر مصعب الحصري، وعلي محمود القيسي من طولكرم.

مواجهات في نابلس وحوسان

وأطلق مسلحون النار تجاه قوة عسكرية للاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، إذ لم يوقع إطلاق النار أي إصابات، فيما بدأت قوات كبيرة في البحث عن المنفذين بالمنطقة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

وقام عشرات الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان ناصر حمامرة، إن الجنود أطلقوا وبكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.