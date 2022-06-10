  2. فلسطينيات
  3. أخبار

نقل الأسير عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 09:32

نقل الأسير عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ
خلال وقفة مساندة للأسير (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 100 يوم من سجن "الرملة" مجددًا إلى المستشفى، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ، بحسب ما أعلن نادي الأسير.

وذكر النادي في بيان، اليوم الجمعة، أن "إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علمًا أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب".

وقبل أيام، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من "انتكاسة صحية مفاجئة" قد تؤدي لاستشهاد الأسير عواودة.

وحذر الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، من خطر حقيقي على حياة الأسير جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه.

وقال: "نحذر من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين".

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل أيام مجددا إلى سجن "الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيليّ
#الأسير خليل عواودة
#إضراب عن الطعام
#نقل الأسير عواودة للمشفى

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات في الخليل وقلقيلية: شهيد وإصابات بالرصاص الحيّ
مواجهات في الخليل وقلقيلية: شهيد وإصابات بالرصاص الحيّ

2022-06-09

القدس المحتلة: العليا الإسرائيليّة تؤكّد بيع عقارات للكنيسة الأرثوذكسيّة للمستوطنين
القدس المحتلة: العليا الإسرائيليّة تؤكّد بيع عقارات للكنيسة الأرثوذكسيّة للمستوطنين

2022-06-09

عواودة وريان يواصلان إضرابهما والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 159
عواودة وريان يواصلان إضرابهما والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 159

2022-06-09

الأكثر قراءة

رئيس الموساد الأسبق:

رئيس الموساد الأسبق: "التهديد الأكبر على إسرائيل هو نحن"

2022-06-09
حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

حالة الطقس: موجة حارة حتى السبت

2022-06-09
بينيت وبن زايد بحثا تعاونا أمنيا ضد إيران

بينيت وبن زايد بحثا تعاونا أمنيا ضد إيران

2022-06-09
الحكومة تجمد ميزانيات لجسر الزرقاء وعباس يواصل سعيه لتمرير قانون الأبارتهايد

الحكومة تجمد ميزانيات لجسر الزرقاء وعباس يواصل سعيه لتمرير قانون الأبارتهايد

2022-06-09
إدارة بايدن تفصل

إدارة بايدن تفصل "مكتب الشؤون الفلسطينية" عن سفارتها في إسرائيل

2022-06-09