رام الله: مقتل شاب متأثرا بإصابته إثر شجار

قُتل الشاب، ضرار الشيخ يوسف الزيناتي (30 عاما)، من مخيم الجلزون شمال رام الله، متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اليوم، السبت.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما شرعت الشرطة الفلسطينية بإجراءات البحث والتحري في ملابسات الجريمة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن "الشرطة تلقت بلاغا حول قيام أشخاص مجهولين بالاعتداء على مواطن في مخيم الجلزون، وتم نقله إلى المستشفى الاستشاري حيث أعلن الأطباء هناك عن وفاته".

وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الضحية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.