تصدعات بمبنى ملاصق للحرم الإبراهيمي وإخطار بوقف العمل بمنزلين بيطا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيين بالهدم والإزالة ووقف العمل بمنزليهما قيد الإنشاء في قرية التوانة بمسافر يطا قضاء الخليل، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن جاد الله ربعي في قرية التوانة إخطارا بهدم وازالة منزله الذي هو قيد الإنشاء، وتبلغ مساحته 80 مترا مربعا، كما أخطرت المواطن أشرف العمور بوقف العمل في منزله الذي هو قيد الإنشاء وتبلغ مساحته قرابة 85 مترا مربعا.

يشار إلى أن أهالي قرية التوانة، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.

إلى ذلك، تعرض مبنى ملاصق للمسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة بالخليل، لتصدعات وانهيار جزئي، جراء منع قوات الاحتلال أوقاف الخليل من إجراء عمليات ترميم في الحرم ومحيطه.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن المبنى المقابل والملاصق للحرم حدثت فيه تشققات وانهيار جزئي نتيجة لمنع الاحتلال من إعماره والمباني المحيطة به، محذرا من أن هذه الممارسات والاعتداء على الحرم بإقامة نقاط لجيش الاحتلال فوقه تشكل خطورة عليه.

وأكد الجعبري أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة لوقف الانتهاكات الخطيرة والمتكررة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات، والتي تأتي ضمن خطة تهويدية، في مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح الجعبري بأن الحرم الإبراهيمي، هو مبنى تاريخي قديم يحتاج لصيانة بشكل لائق حتى لا يتدمر أو تهدد مكانته، ولكن الاحتلال يمنع أي أعمال إصلاح أو ترميم ويماطل بأخذ قرارات بالموافقة على أي إجراء يتعلق بترميم المباني المحيطة بالحرم.

وفي ذات الوقت، يقول الجعبري "يقوم الاحتلال بإنشاء مصعد بشكل مباشر ودون الحاجة لقرارات، وهذا عبث بالتاريخ والجغرافيا، ويهدف من خلاله لتغيير صورة الحرم و السيطرة على الكثير من المناطق بداخله متنصلا من كل الاتفاقيات التي أبرمها".