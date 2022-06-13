مواجهات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين جرى تحويل للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات وبمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال 14 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في رام الله، وجنين وطولكرم ونابلس، والخليل وبيت لحم، ودارت مواجهات في عدة مناطق شهدت اقتحامات، بينما تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من مسلحين في منطقة شرق نابلس

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد الخاروف بعد مداهمة منزله في حي أم الشرايط، وعاهد سميرات من سلود، فيما اعتقل مصطفى السلطي من البيرة.

وفي قباطية قضاء جنين، اعتقل الشابين علي زكارنة، ووسام أبو الرب عقب اقتحام عدة منازل في البلدة.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جبر حمايل عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا.

كما اعتقلت تلك القوات، الشقيقين عز وجهاد الأقرع عقب مداهمة منزلهما في مخيم عسكر الجديد.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال حازم ذياب، وعنان أبو عفيفة من مخيم العروب، ونزار أبو عيشة، في الخليل.

فيما اعتقل ليث عبيات، وأحمد شلالفة من فصايل قرب أريحا والأسير المحرر قتيبة خليفة من بيت لحم.