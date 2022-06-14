اشتباكات مسلحة في نابلس واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات للاحتلال لمنازل في مناطق مختلفة بالضفة، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني والعبث بمحتويات تلك المنازل وتخريبها، وتخلل الاقتحامات والمداهمات اعتقال 12 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في أكثر من منطقة خلال الاقتحامات الواسعة التي نفذها جنود الاحتلال، فيما خاضت مجموعات من الشبان اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومناطق أخرى، ما أدى لإصابة شابين على الأقل بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال مجد الخواجا عقب اقتحام منزل عائلته في مدينة رام الله التي شهدت مواجهات مع الشبان، وسط إطلاق قنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن استيتة عقب اقتحام منزل عائلته في منطقة نابلس الجديدة، حيث شهدت المدينة مواجهات واشتباكات مسلحة، إلى جانب مناطق أخرى من المحافظة منها خلة العامود التي أصيب بها شابين بشظايا رصاص حي، واندلعت فيها أيضا اشتباكات ومواجهات.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خالد، ومثنى بدير بعد مداهمة منزل العائلة في بلدة فرعون.

ومن محافظة جنين، اعتقل ميسرة محاجنة وأحمد الرفاعي في أعقاب اقتحام عدة منازل في بلدة رمانة، بينما اعتقل من محافظة الخليل، الأسير المحرر أحمد أبو راس من قرية الطبقة في دورا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير زياد خليف من بيت لحم، والفتى وليد صباح من تقوع، كما اعتقلت سائد حسني عقب اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.