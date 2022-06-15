اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف باقتحام عشرات المستوطنين ساحات الأقصى على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

على الصعيد الميداني، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث تم اعتقال 6 شبان جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله العاصي، بعد مداهمة منزله في منطقة رفيديا بالمدينة، وإبراهيم مطر، كما اعتقلت عصام زبلح من منزله في خلة الإيمان بالجبل الشمالي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مواطنين عرف منهم: أحمد حماد من مخيم عايدة قضاء بيت لحم، وشاب من خربثا المصباح قضاء رام الله لم تعرف هويته.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب رامي جمجوم من بلدة سلوان، ما أدى لإصابته برضوض قبل أن تقوم باعتقاله.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون، بالاعتداء على الشاب وسام دعنا في القدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن مجموعة من المستوطنين قاموا بدهس دعنا، وقاموا باقتياده مصابا إلى بناية سكنية، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب. ونقل دعنا لاحقا إلى العلاج في أحد المستشفيات بالمدينة.