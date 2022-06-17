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أميركا تطالب إسرائيل بمعلومات إضافية حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 09:09

أميركا تطالب إسرائيل بمعلومات إضافية حول اغتيال شيرين أبو عاقلة
صورة للشهيدة الصحافية (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلاده تطالب إسرائيل بمزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات المتعلقة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وقال برايس في إفادة صحافية: "نسعى للحصول على معلومات إضافية من الإسرائيليين بشأن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، وفي الاشتباكات بين المشيعين في جنازتها وقوات إسرائيلية"، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأميركية.

وأضاف: "نريد مزيدا من المعلومات حول التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ونتائجه في حال اكتماله، ما زلنا نعتقد أن المساءلة هي عنصر مهم في مقتلها والأحداث التي شهدتها الجنازة".

جاء ذلك في أعقاب تصريحات لمنسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، جدد خلالها الدعوة لفتح تحقيق شامل في اغتيال الصحافية الشهيدة أبو عاقلة، مشددا على ضرورة مساءلة القتلة.

وأمس، قال كيربي ردا على سؤال أحد الصحافيين: "ما نريده هو أن يتم إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر، على أن تتم المساءلة والمحاسبة للمسؤول في نهاية ذلك التحقيق".

وأشار إلى أن رغبة واشنطن في إجراء تحقيقات شفافة وشاملة، نابعة من "اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بحرية الصحافة، وتركيز سياسته الخارجية على ضمان حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية".

وامتنعت شرطة الاحتلال عن نشر نتائج تحقيقها في حادث الاعتداء على جنازة الشهيدة في 13 آذار/ مارس الماضي.

وكان اعتداء شرطة الاحتلال على الجنازة في المستشفى الفرنسي بالقدس الشرقية، قد أثار ردود فعل غاضبة على المستوى العالم.

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#الصحافية شيرين أبو عاقلة
#إسرائيل
#الاحتلال الإسرائيلي
#واشنطن
#التحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

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