إصابات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلية الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق خلفت إصابات وحالات اختناق بصفوف الشبان والسكان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 10 شبان، بينما من القدس اعتقل 4 شبان، حيث تم تحويل للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، أصيب فجر اليوم شابان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين.

واندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في القدم، ونقلا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

واعتقل الاحتلال خلال اقتحامه المخيم: كريم مصطفى الأطرش، ونجله محمد، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما واعتقل الاحتلال جعفر محمد أحمد عبيات، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة هندازة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي مصعب قفيشة، وفياض شبانة، من مدينة الخليل بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت مجمعا تجاريا في المنطقة الجنوبية وفتشته.

بينما في محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال قرية رنتيس، واعتقلت الناشط فخر الرنتيسي خلال مداهمة منزله في البلدة، كما داهمت بلدة نعلين خلال ساعات الصباح واعتقلت محمد إبراهيم سرور.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان خلال اقتحام قرية المغير، كما اعتقلت موسى حامد عقب اقتحام منزله ببلدة سلواد.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خليل وليد دويكات.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، أربعة شبان مقدسيين من بابي العامود وحطة بالقدس القديمة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من باب العامود عرف من بينهم الشاب تامر أبو شرخ، عقب اعتداء المستوطنين عليهم ورشهم بغاز الفلفل والحجارة.

وشهد محيط باب العامود توترا بسبب استفزاز المستوطنين الشبان بعد رفع الأعلام الإسرائيلية، واستنفار قوات الاحتلال في المكان لتوفير الحماية لهم.

وتصدى شبان وأطفال مقدسيين لعدد من المستوطنين خلال تواجدهم في محيط باب العمود، ومنعوهم من رفع الأعلام الإسرائيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شادي أبو سنينة من باب حطة، أثناء خروجه من المسجد الأقصى.