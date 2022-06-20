الاحتلال يفرض حكما بالسجن 23 عاما على أسير من جنين

قضت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، السجن لمدة 23 عاما بحق الأسير نور الدين الشناوي من سكان جنين، والذي أدين بطعن إسرائيلية وأصابها بجروح في العفولة بشهر حزيران/يونيو من العام 2018.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن الأسير شناوي "أدين بمحاولة القتل في ظروف مشددة"، علما أن الحكم يتضمن دفع مبلغ 150 ألف شيكل لعائلة المستوطنة كتعويض مالي لها، كما أيدن بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ.

وأفادت قناة كان الإسرائيلية، بأن المحكمة الإسرائيلية قررت الحكم على الأسير الفلسطيني نور الدين شناوي من مدينة جنين بالسجن بهذه المدة بعدما تم توجيه تهم "محاولة القتل على خلفية قومية، وحيازة سكين والتخطيط للقتل والمكوث غير القانوني في إسرائيل".

وادعت النيابة الإسرائيلية أن "الشاب شناوي أقدم على محاولة القتل انتقاما لاستشهاد صديقيه محمد ونور صعابنة بتاريخ 27.12.2015 في حاجز حوارة قرب نابلس، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي زعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن في الحاجز".

وصرح محامي نادي الأسير الفلسطيني، خالد محاجنة، أن "الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي من محافظة جنين مستقر".

ونقل المحامي عن الأسير شناوي أنه "تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ الحادي عشر من حزيران/ يونيو ".