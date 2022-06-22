الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية وزراعية بالضفة والقدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة نعلين، قضاء رام الله، كما هدمت الجرافات منشآت زراعية وتجارية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا، لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال مدعومة بقوات عسكرية، حاصرت منزل عائلة الأسير بركات الخواجا، في المنطقة الغربية من البلدة، البالغة مساحته 220 مترا، وهدمته، دون إخطار مسبق بالهدم؛ بحجة عدم الترخيص، كونه يقع في منطقة مصنفة (ج)، وتخضع للسيطرة الأمنية للاحتلال.

وأضاف الخواجا، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث آبار زراعية، وجدارين على امتداد 6 دونمات في البلدة منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى إخطار 3 منازل، وبئرين زراعيتين بالهدم.

يذكر أن الأسير الخواجا اعتقل بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2022، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر إداري، وأمضى أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال سابقا.

في محافظة بيت لحم، هدمت جرافات الاحتلال غرفا زراعية في بلدة نحالين.

وأفاد القائم بأعمال رئيس بلدية نحالين إبراهيم غياظة، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة "الزعنونة" شرق البلدة، وشرعت بهدم غرف زراعية، عرف من بين أصحابها وليد سليمان نجاجرة.

وصعد الاحتلال من هجمته الاستيطانية على بلدة نحالين، سواء في الاستيلاء على أراض، أو هدم منازل، أو إخطار بهدم أخرى، أو بوقف البناء، عدا عن هدم العديد من الغرف الزراعية.

وفي القدس، هدمت سلطات الاحتلال منشأة تجارية وجدارا استناديا في بلدة عناتا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تجارية لتصليح المركبات، وجدارا استناديا يحيط بها قرب جدار الفصل العنصري، للمواطن سالم أبو مرخية شرق العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب موقع عملية الهدم، أطلقت خلالها قنابل الصوت.

وينفذ الاحتلال منذ أكثر من عام عمليات هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح أو رخص للبناء في القدس، نظرا لسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس، ومناطق (ج)، التي تتحكم سلطات الاحتلال في البناء فيها، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني.

وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، صدر في مستهل الشهر الجاري قد أوضح أنه منذ مطلع العام الجاري، هدمت قوات الاحتلال، واستولت على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة والقدس.