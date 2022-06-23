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الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد نبيل غانم

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 13:40

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد نبيل غانم
الشهيد نبيل غانم
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد نبيل غانم (53 عاما) من بلدة صرة غرب نابلس، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية.

وتسلّمت طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، جثمانه، أمام مقر الارتباط الإسرائيلي في حوارة جنوب المحافظة.

وكانت قوات جيش الاحتلال، قد أطلقت النار على الشهيد في 19 حزيران/ مايو قرب بوابة جلجولية في محافظة قلقيلية أثناء ذهابه لعمله، واحتجزت جثمانه قبل أن تسلمه اليوم.

وفي اليوم ذاته، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه العمال عند فتحة بالجدار الفاصل قرب إذنا، ما أدى لإصابة عاملين بجراح متوسطة.

كما أصيب العشرات من العمال بحالة اختناق جراء ملاحقتهم من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت صوبهم قنابل الغاز تجاههم قرب حاجز الطيبة العسكري، قضاء طولكرم.

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#الشهيد نبيل غانم
#الاحتلال يسلم جثمان الشهيد نبيل غانم
#تسليم جثمان شهيد
#نابلس

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