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الاحتلال يطلق النار على فتى ويعتقله في سلواد

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 23:10

الاحتلال يطلق النار على فتى ويعتقله في سلواد
الفتى المصاب برصاص الاحتلال (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب الفتى محمد عبد الله الساحر (15 عاما) بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى وهو شقيق الأسير أحمد الساحر خلال اقتحامها البلدة، ثم اعتقلته.

وأحيل الفتى إلى مستشفى "هداسا – عين كارم" في القدس المحتلة لاستكمال العلاج؛ فيما لم تعرف حالته الصحية بعد.

ووفقا لمصدر طبي في سلواد، فإن الجيش اعتقل الفتى ولاحقا تبين أنه نقل بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية إلى المشفى ووصفت إصابته بالخطيرة.

وتابع أنهم توجهوا إلى مكان إصابة الفتى لمحاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى فلسطيني، إلا أن تواجد برج عسكري إسرائيلي قرب الموقع وانتشار قوات الاحتلال أدى إلى تخوفهم من الاقتراب.

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#محمد عبد الله الساحر
#سلواد
#رام الله
#قوات الاحتلال
#الاحتلال
#الضفة

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