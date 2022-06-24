الاحتلال يواصل مطاردة مراكب الصيادين في بحر غزة

تواصلت مطاردة مراكب الصيادين شمال قطاع غزة وإطلاق النار صوبها من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مراسلها، أن "زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال غزة طاردت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية، وسط إطلاق للنار".

وأضاف أن "كثافة إطلاق النار وملاحقة البحرية الإسرائيلية أجبرت الصيادين على مغادرة البحر خوفا على حياتهم وممتلكاتهم".

ومما يذكر أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.