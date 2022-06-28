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مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 08:25

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين وإخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية بعد اقتحام منازلهم من قبل جنود الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت مداهمات قوات الاحتلال في بلدات حلحول ودوحة وسيلة الحارثية وكفر الديك وأبو ديس واليامون، وزعم جيش الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال مداهمات واقتحامات لمنازل في محافظة الخليل.

وخلال مداهمة قوات الاحتلال مدينة الخليل اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان الذي رشقوا الجنود بالحجارة، فيما تم قمع الشبان بالغاز المسيل للدموع، بينما في بلدة جبع قضاء جنين اندلعت مواجهات تخللها اشتباكات مسلحة، كما ألقيت عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال حسن جمال الخضور من بلدة بدو قضاء القدس، ومحمد صادق غيث، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصعب الهيموني، وماهر برقان، وعطا الزماعرة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أنيس علاونة، والأسير المحرر قصي سلامة، من جبع، وأحمد جرادات من سيلة الحارثية، إضافة لأحمد أبو حسن من اليامون.

واعتقل قسام الديك من كفر الديك قضاء سلفيت.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خالد خضر مسالمة، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الدوحة.

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#قوات الاحتلال
#اشتباكات

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