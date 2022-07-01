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أوقاف القدس: استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 20:42

أوقاف القدس: استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم
استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

وثقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم في المسجد الأقصى.

وأرفقت دائرة الأوقاف الإسلامية صورة ومقطع فيديو لاستمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم من دون معرفة الأسباب؛ حسب ما جاء في صفحتها على "فيسبوك".

وجددت الأوقاف الإسلامية مطالبتها لشرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف الإسلامية لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن "الشرطة لا تزال تماطل بذلك".

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، قد ذكر في بيان يوم 23 حزيران/يونيو أنه يتابع "بخطورة بالغة حفريات تجريها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى".

وأضاف أن "سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة حفريات مريبة وغامضة في محيط المسجد الأقصى، خصوصًا من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية".

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#الأوقاف الإسلامية
#الحفريات في المسجد الأقصى
#المسجد الأقصى
#القدس

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