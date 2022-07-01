  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يعتدي على جنازة شقيقة أسير في بيت أمر

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 17:47

الاحتلال يعتدي على جنازة شقيقة أسير في بيت أمر
من اعتداء قوات الاحتلال على الجنازة في بيت أمر
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتدت قوات الاحتلال اليوم، الجمعة، على جنازة نايفة الطوس شقيقة الأسير، محمد الطوس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعترضت الجنازة وحاولت بالقوة عرقلة وصول المشيعيّن إلى المقبرة في بيت أمر لدفن جثمان الفقيدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في موكب التشييع وعيارات نارية في الهواء في محاولة لتفريقهم، ورغم ذلك تمكن المشيعين من مواراة جثمان المرحومة في المقبرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط الإعلامي، محمد عوض، قوله إن "قوات الاحتلال اعتدت على جنازة مواطنة من البلدة، وحاولت منع المشيعين من المرور، واعتدوا عليهم بالرصاص الحي والضرب والركل، وإلقاء قنابل الصوت والغاز السام تجاه المشيعين".

وأضاف أن "المشيعين أصروا على المرور وصولا إلى المقبرة، وعلى إثرها أغلق جنود الاحتلال بوابة المقبرة، وانتشروا على مداخل البلدة".

بودكاست عرب 48

#بيت أمر
#نايفة الطوس
#محمد الطوس
#الخليل
#الاحتلال

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة: إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
الضفة: إصابات وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

2022-07-01

مذبحة السبت
مذبحة السبت

2022-07-01

500 أسير مريض في سجون الاحتلال بينهم 50 حالة خطيرة
500 أسير مريض في سجون الاحتلال بينهم 50 حالة خطيرة

2022-07-01

الأكثر قراءة

القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع

القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع

2022-06-30
ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب الخليل

ثلاثة قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب الخليل

2022-06-30
انتخابات بالأول من نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات بالأول من نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-30
إصابة ضابط بجيش الاحتلال و3 مستوطنين باشتباك بنابلس

إصابة ضابط بجيش الاحتلال و3 مستوطنين باشتباك بنابلس

2022-06-30
تقرير: اتفاق أميركي سعودي إسرائيلي مصري قريب بشأن تيران وصنافير

تقرير: اتفاق أميركي سعودي إسرائيلي مصري قريب بشأن تيران وصنافير

2022-06-30