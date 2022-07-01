الاحتلال يعتدي على جنازة شقيقة أسير في بيت أمر

اعتدت قوات الاحتلال اليوم، الجمعة، على جنازة نايفة الطوس شقيقة الأسير، محمد الطوس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعترضت الجنازة وحاولت بالقوة عرقلة وصول المشيعيّن إلى المقبرة في بيت أمر لدفن جثمان الفقيدة.

قوات الاحتلال تعتدي على جنازة شقيقة أسير في بيت أمر pic.twitter.com/c7X3PF9zh9 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 1, 2022

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في موكب التشييع وعيارات نارية في الهواء في محاولة لتفريقهم، ورغم ذلك تمكن المشيعين من مواراة جثمان المرحومة في المقبرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط الإعلامي، محمد عوض، قوله إن "قوات الاحتلال اعتدت على جنازة مواطنة من البلدة، وحاولت منع المشيعين من المرور، واعتدوا عليهم بالرصاص الحي والضرب والركل، وإلقاء قنابل الصوت والغاز السام تجاه المشيعين".

وأضاف أن "المشيعين أصروا على المرور وصولا إلى المقبرة، وعلى إثرها أغلق جنود الاحتلال بوابة المقبرة، وانتشروا على مداخل البلدة".