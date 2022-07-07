  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الشيخ جراح: قرار يحبط محاولة المستوطنين تهجير 4 عائلات من منازلهم

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 23:40

الشيخ جراح: قرار يحبط محاولة المستوطنين تهجير 4 عائلات من منازلهم
نبيل الكرد يجلس أمام بيته في حي الشيخ جراح (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الالتماس الذي قدمه المستوطنون لإعادة النظر أمام هيئة قضاة موسعة، بقرار المحكمة الأخير بإلغاء قرارات الإخلاء والتهجير الصادرة بحق أربع عائلات من حي الشيخ جراح (الجاعوني والقاسم والكرد واسكافي).

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقالت وزارة شؤون القدس، في بيان صدر عنها، إن "إحباط محاولة المستوطنين إخلاء عائلات الجاعوني والقاسم والكرد واسكافي من منازلها في الشيخ جراح، هو إنجاز يستحق التقدير، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار اليقظة والتنبه لمحاولات المستوطنين تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية".

وأشادت الوزارة بصمود السكان وتفاني المحاميان أبو حسين وارشيد وأدائهما المتميز في الدفاع عن العائلات بتكليف من الحكومة.

ولفتت إلى أن الطاقم القانوني يعمل منذ سنوات طويلة من أجل ضمان بقاء عشرات العائلات الفلسطينية في منازلها التي تقيم فيها منذ عقود، وإحباط مخطط إقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضها.

وتابعت: "إضافة إلى نجاحه في إحباط محاولات المستوطنين إخلاء العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956، فإن الطاقم القانوني نجح في إيصال صوت الحق صوت العائلات الفلسطينية إلى العالم أجمع، ما أحبط محاولات التطهير العرقي في الحي الفلسطيني الأصيل".

وأردفت: "نقول هذا، ونحن ندرك أن المحاكم الإسرائيلية ما كانت يوما منصفة للشعب الفلسطيني وإنها ما كانت لتتخذ هذا القرار لولا صمود السكان والدفاع المتفاني لطاقم المحامين والحملات المحلية والدولية المساندة لأهلنا في الشيخ جراح، في قضيتهم العادلة والمحقة".

وأكدت الوزارة أن "هذا يستدعي استمرار اليقظة والتنبه لمحاولات المستوطنين التي لم وعلى ما يبدو لن تتوقف، لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في الشيخ جراح وغيرها من الأحياء المقدسية".

ووجهت وزارة شؤون القدس التحية إلى العائلات في مدينة القدس بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص، لصمودهم في وجه المؤامرات التي تحيكها مؤسسات الاحتلال الرسمية الإسرائيلية مع جماعات المستوطنين لإخلاء الفلسطينيين من مدينتهم، بما في ذلك استخدام البطش والتنكيل في ساعات الليل والنهار.

بودكاست عرب 48

#حي الشيخ جراح
#القدس المحتلة
#استيطان

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3873 فلسطينيا منذ بداية 2022
تقرير: الاحتلال اعتقل 3873 فلسطينيا منذ بداية 2022

2022-07-07

الاحتلال يحوّل 17 شابا من سلواد إلى الاعتقال الإداري
الاحتلال يحوّل 17 شابا من سلواد إلى الاعتقال الإداري

2022-07-07

عزّام الأحمد: غير متفائلين من زيارة بايدن
عزّام الأحمد: غير متفائلين من زيارة بايدن

2022-07-07

الأكثر قراءة

شهيد في جنين و42 معتقلا بالضفة

شهيد في جنين و42 معتقلا بالضفة

2022-07-06
محاكمة نتنياهو: سارة طالبت ميلتشين بإهدائها خاتما وقلادة ثمنهما 2000 دولار

محاكمة نتنياهو: سارة طالبت ميلتشين بإهدائها خاتما وقلادة ثمنهما 2000 دولار

2022-07-06
شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: تتواطأ مع

شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: تتواطأ مع "الأبارتهايد"

2022-07-06
بايدن وإسرائيل.. موعدٌ مع

بايدن وإسرائيل.. موعدٌ مع "منجم ذهب"

2022-07-06
تقرير: لقاء لبيد وماكرون أعاد تعزيز علاقات إسرائيل وفرنسا

تقرير: لقاء لبيد وماكرون أعاد تعزيز علاقات إسرائيل وفرنسا

2022-07-06