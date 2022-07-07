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تحضيرات بالأقصى لاستقبال المصلين يومي عرفة والعيد

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 09:11

تحضيرات بالأقصى لاستقبال المصلين يومي عرفة والعيد
تجهيز ساحات المسجد الأقصى للعيد (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتواصل في المسجد الأقصى التحضيرات الاستعدادات، لاستقبال عشرات آلاف الفلسطينيين والمصلين يومي عرفة وعيد الأضحى، الجمعة والسبت المقبلين.

يأتي ذلك، فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في بيان إن "التحضيرات لاستقبال يوم عرفة وعيد الأضحى، تجرى بتنظيف المساجد المسقوفة في الأقصى، وهي المصلى المراوني وقبة الصخرة، والرحمة والأقصى القديم والقبلي".

وأشار الكسواني إلى أنه يجرى تجهيز ساحات المسجد الأقصى التي ستمتلئ بالقادمين لأداء صلاة العيد.

وأوضح أن صلاة العيد ستكون الساعة 6:15 صباحا، وأن جميع أبواب المسجد الرئيسة ستفتح لاستقبال المصلين.

وفيما يخص يوم عرفة الذي يوافق الجمعة، نبه الكسواني إلى أن الحشود ستبدأ بالوصول إلى المسجد الأقصى مع صلاة الفجر، وستكون هناك وجبات إفطار للصائمين الذين سيفطرون في الأقصى.

ودعت حركات مقدسية، لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة، الموافق 8 تموز/يوليو، في المسجد الأقصى.

وأهابت الحركات بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى يوم عرفة، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

وأضافت "لأنها أفضل أيام الدنيا، لنشد الرحال نحو أقصانا والقدس في فجر وجمعة عرفة".

ودعت لإحياء يوم عرفة في المسجد الأقصى، وتعميره بالتكبير، والتهليل والدعاء.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#عيد الأضحى
#يوم عرفة
#مفتي فلسطين
#الشيخ محمد حسين
#الشيخ عمر كسواني

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