اقتحامات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة ومداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتويات وإخضاع قاطنيها لتحقيق ميداني، فيما تم اعتقال 5 شبان، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن المعتقلين هم من المطلوبين لقواته، وأن أحدهم من طولكرم ويشتبه بإطلاقه النار تجاه مستوطنة "عيناف" منذ أيام وتم ضبط سلاح كارلو بحوزته.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون قضاء طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أكرم نعيم بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، الليلة الماضية وفجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حارة جابر شرق مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات في المكان بعد مهاجمة مستوطنو "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، منازل المواطنين ورشقوهم بالحجارة وشتموهم بألفاظ نابية.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة جابر لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز".

بالتزامن مع ذلك تمكن شبان من استهداف بوابة "نتسني عوز" بمدينة طولكرم بعبوة متفجرة محلية الصنع.

كما ألقى شبان عبوة متفجرة محلية تجاه حاجز الجلمة قضاء جنين.