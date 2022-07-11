اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، الإثنين، خمسة شبان فلسطينيين من نابلس وسلواد، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية باعتقال ثلاثة شبان من مدينة نابلس، أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضي 48، وهم: عدي رواش، ومصطفى أبو شنب، ومنتصر الرفاعي.

وأوضحت المصادر أنه في وقت لاحق، جرى الإفراج عن اثنين من المعتقلين الثلاثة في نابلس.

واعقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شقيقين من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سالم محمد عجارمة (23 عاما)، وشقيقه سامح، بعد مداهمة منزل ذويهما، والعبث بمحتوياته.