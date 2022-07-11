تصاعد وتيرة الاعتداءات: مستوطنون يقتلعون 450 شجرة وسط الضفة

اقتلع مستوطنون، اليوم الإثنين، نحو 450 شجرة تابعة لمزارعين فلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" عن تصاعد اعتداءات رعاة الأغنام والبقر من المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين، فيما يسعون للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" اقتلعوا أكثر من 450 شجرة من أراضي بلدتي المغير وترمسعيا في محافظة رام الله.

ونقلت "وفا" عن منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية، محمد علوان قوله، إن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون، و250 شجرة فواكه ولوزيات.

وبين علوان أن المستوطنين "ينفذون اعتداءات متواصلة بحق تلك الأراضي والمزارعين، في محاولة للسيطرة عليها".

يأتي ذلك في حين تصاعدت اعتداءات "الاستيطان الرعوي" على الفلسطينيين وممكتلكاتهم وأراضيهم الخاصة، وسط محاولة مستمرة لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة "ج" التي تشكل قرابة 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال مدنيا وإداريا.

وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، الذي استعرض حالة اعتداء تعرضت لها عائلة تقطن في تجمع راس التين الرعوي، من قبل المستوطنين، أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد تدريجيا مع مرور السنين في ظل الحماية التي توفرها قوات شرطة وجيش الاحتلال للمستوطنين في المنقطقة وسجلت رقما قياسيا خلال العام الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن منطقة تبلغ مساحتها 65 ألف دونم تقع إلى الشرق من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتضم بلدات قرى دير جرير والطيبة والمغير وكفر مالك وتجمعات بدوية من أوجا شرقاً حتى رأس التين وعين الرشاش غربا شهدت 40 اعتداء استهدفت سكانها في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2022 حتى الأربعاء الماضي (6 تموز/ يوليو الجاري).

وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تضم نحو 10 بؤر استيطانية غير شرعية غير مصادق عليها من حكومة الاحتلال، معظمها أقيم تدريجيا بذريعة الرعي في المنطقة. وأفاد بأن الأمم المتحدة رصدت منذ مطلع العام الحالي 370 اعتداءً إسرائيليًا ضد فلسطينيين، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

في بعض الحالات، بحسب "هآرتس"، يتسبب المستوطنون المعتدون في إصابة المواطنين الفلسطينيين بإصابات متفاوتة من جراء الاعتداءات، وفي معظم الحالات يتسببون في أضرار متعمدة لقطعانهم وحقولهم وبساتينهم ومحاصيلهم وأعلافهم وأدواتهم الزراعية.

ولفتت هآرتس إلى أنه "توجد اليوم في الضفة الغربية 77 بؤرة رعوية استيطانية تعتمد على رعي الأغنام والأبقار، أقيمت الغالبية العظمى منها خلال العقد الماضي"، وتسيطر على 240 ألف دونم من المنطقة "ج" والتي تصل إلى نحو 7% من مساحة هذه المنطقة.

وفي تقرير صدر عن جمعية "كيريم نافوت" الإسرائيلية، الشهر الماضي، جاء أن رعي المواشي والأبقار الإسرائيلية في الضفة الغربية، تحولت على مدار العقد الماضي إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لنهب التجمعات السكانية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن "الحديث عن مئات آلاف الدونمات من الأراضي المفتوحة التي استولى عليها المستوطنون بواسطة عشرات البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية، والتي أقيمت في غالبيتها العظمى خلال العقد الماضي".

وأكدت أن "البؤر الاستيطانية الرعوية قد تحولت على مدار السنوات الماضية إلى أشد البؤر عنفا في الضفة"، مشددة على أن "الغرض من هذه المستوطنات يتمثل في طرد التجمعات الرعوية والزراعية من أراضيها، سواء أكانت هذه الأراضي أراضي عامة أم خاصة، وتحويلها إلى أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على المستوطنين وحدهم".

وأكد التقرير أن "هذه البؤر الاستيطانية تمثل طليعة منظومة استيلاء عنيفة، جيدة التخطيط، وممولة من قبل جهات رسمية مختلفة. من ضمن هذه الجهات: الجيش الإسرائيلي، الإدارة المدنية، المجالس الإقليمية والمحلية، لواء الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، وزارة الاستيطان الجديدة، بل ووزارة الاستخبارات".

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.