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قتيلان بينهما طفلة خلال شجار عائلي في مخيم جباليا

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 21:42

قتيلان بينهما طفلة خلال شجار عائلي في مخيم جباليا
من موقع الجريمة في مخيم جباليا
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل رجل وطفلته، مساء اليوم الخميس، في شجار عائلي وقع في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية.

وأفادت المصادر بأن شجارا وقع في المخيم بين عائلتين جرى خلاله إطلاق نار، ما أدى إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عاما وطفلته التي تبلغ من العمر 13 عاما.

الضحيتان

وأسفر الشجار عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وأكد أعلن باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، مساء اليوم، وقوع الجريمة دون أن يذكر تفاصيل حول خلفيتها، مكتفيا بالإشارة إلى "خلاف عائلي".

وأوضحت مصادر محلية أن الشجار اندلع بين عائلتي دردونة وقرموط، وأن القتلى من عائلة دردونة وهم عبد العزيز دردونة، وابنته، وقد تم تحويلهما إلى مستشفى كمال عدوان.

وعُلم أن المشتبه بارتكابه جريمة القتل هو زوج ابنة القتيل (من عائلة قرموط)، وذلك على إثر خلاف عائلي، إذ أطلق نحو 30 رصاصة، ما أدى لمقتل قريبه (والد زوجته) وابنته الطفلة، وفرّ من المكان.

وأسفر الشجار أيضًا عن 8 إصابات من عائلة قرموط، وقد تم تحويلهم لمستشفى آخر لتجنّب تصادم العائلتين داخل المستشفى.

ووفقًا للبطنيجي فإن الشرطة سيطرت على الحادث وفتحت تحقيقًا عاجلًا، فيما العمل جار لتوقيف الجاني.

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#جريمة إطلاق نار
#قطاع غزة
#مخيم جباليا

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