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مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 10:44

مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية
المرحوم يحيى جرادات (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل يحيى جرادات (45 عاما) صباح اليوم الخميس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص مسلحين في منطقة بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

وأعلن مدير مستشفى ابن سينا في جنين، جاني أبو جوخة، عن وفاة الشاب يحيى جرادات من السيلة الحارثية بعد إصابته برصاص مسلحين فجر اليوم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مقتل جرادات متأثرا بإصابته بإطلاق نار فجرا في بلدة السيلة الحارثية.

وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا في ملابسات الحادث.

وشهدت بلدة السيلة الحارثية الليلة الماضية وفجر اليوم إطلاق نار كثيف تخلله حرق منازل وتوتر شديد.

وأفادت الشرطة الفلسطينية أن شجارا عائليا وقع بعد منتصف الليل تخلله إطلاق كثيف للأعيرة النارية وإحراق منازل، ما أدى لإصابة مواطنين أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة ونقل إلى مستشفى ابن سينا بجنين، حيث أعلن عن وفاته لاحقا، فيما نقل الآخر للمستشفى الحكومي.

ووصلت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى البلدة، وانتشرت في عدة مواقع وعملت على فض الشجار.

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#جنين
#السيلة الحارثية
#يحيى جرادات
#جريمة قتل
#شجار عائلي
#الشرطة الفلسطينية

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