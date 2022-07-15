إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بكفر قدوم وبيتا وبيت دجن

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ونظمت المسيرة عقب صلاة الجمعة، وذلك تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامي في قلقيلية، مراد شتيوي، قوله إن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى معالجتهم ميدانيا".

وفي بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن "مواطنين اثنين أصيبا بقنابل غاز بشكل مباشر في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا، كما أصيب 17 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واثنان نتيجة السقوط وقد جرى معالجتهم جميعا ميدانيا".

ولفت إلى أن 11 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعدما قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.