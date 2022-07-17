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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 15:51

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 224 مستوطنا اقتحموا خلال الفترة الصباحية، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى احتجزت البطاقات الشخصية لبعض المصلين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.

وكانت "جماعات الهيكل" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى الأحد، تزامنًا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من تموز".

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#اقتحامات المستوطنين
#اقتحامات المسجد الأقصى

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