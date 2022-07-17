  2. فلسطينيات
  3. أخبار

3 إصابات برصاص جيش الاحتلال شماليّ الضفة

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 17:13

3 إصابات برصاص جيش الاحتلال شماليّ الضفة
خلال مواجهات بالضفة (geety images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدتها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر من الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي.

وأضاف: "طواقمنا تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في القدم، ونقلتها إلى المستشفى التركي (في طوباس) لتلقي العلاج".

وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن جميع الحالات بأنها "غير خطيرة".

وتؤكد الأمم المتحدة، في تقرير تصدره كل أسبوعين، أن جيش الاحتلال قتل 60 فلسطينيا، وأصاب نحو 6 آلاف، ونفذ نحو 1600 عملية اقتحام لمناطق فلسطينية محتلة، منذ بداية العام الجاري، وحتى 26 حزيران/ يونيو الماضي.

بودكاست عرب 48

#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#طوباس
#إصابات
#مواجهات
#الضفة الغربية

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

2022-07-17

45 حالة اعتقال من سلواد في أقل من شهر
45 حالة اعتقال من سلواد في أقل من شهر

2022-07-17

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الفلسطينية بالضفة
نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الفلسطينية بالضفة

2022-07-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

2022-07-16
كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

2022-07-16
عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-07-16
العودة إلى

العودة إلى "طُنجرة الضغط"...

2022-07-16
ثقة في غير محلها

ثقة في غير محلها

2022-07-16