3 إصابات برصاص جيش الاحتلال شماليّ الضفة

أُصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدتها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر من الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي.

وأضاف: "طواقمنا تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في القدم، ونقلتها إلى المستشفى التركي (في طوباس) لتلقي العلاج".

وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن جميع الحالات بأنها "غير خطيرة".

وتؤكد الأمم المتحدة، في تقرير تصدره كل أسبوعين، أن جيش الاحتلال قتل 60 فلسطينيا، وأصاب نحو 6 آلاف، ونفذ نحو 1600 عملية اقتحام لمناطق فلسطينية محتلة، منذ بداية العام الجاري، وحتى 26 حزيران/ يونيو الماضي.