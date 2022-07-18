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الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 12:24

الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في غزة
الاحتلال يتعمد استهداف الصيادين (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس، فيما لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين قبالة سواحل المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وفتح جنود الاحتلال المتمركزين داخل ما يسمى موقع "كيسوفيم" العسكري ومنقطة "الأحراش"، وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة، وأجبروا المزارعين على ترك مزارعهم والانسحاب منها.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

إلى ذلك، لاحقت زوارق الاحتلال صباح اليوم الإثنين، مراكب الصيادين قبالة سواحل المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين، ولاحقتها وسط محاولات لإغراق بعضها قبالة شواطئ مناطق السودانية والواحة.

وبسبب نيران زوارق الاحتلال، اضطرت مراكب الصيادين للتراجع إلى مناطق آمنة قرب الشواطئ لمحاولة منع اعتقالهم أو إصابة أي منهم.

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#قطاع غزة
#بحر غزة
#مراكب الصيادين
#الأراضي الزراعية
#زوارق حربية

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