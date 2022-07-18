مستوطنون يهاجمون فلسطينيين ويقطعون عشرات الأشجار

نفذ مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، هجوما على بلدة صوريف شمال غربي الخليل، وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر الغاز المسيل للدموع وأُحرقت أشجار.

وأفاد رئيس بلدية صوريف، حازم اغنيمات، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "مستوطنين من مستوطنة ‘بيت عين‘ المقامة على أراضي الجبعة وبيت أمر المجاورتين للبلدة، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين بالحجارة والهراوات وأحرقوا نحو 30 شجرة زيتون إضافة لعدد من الأشجار الحرجية تعود ملكيتها لعائلتي اغنيمات وأبو فارة، في منطقة خلة غنيمات".

وأوضح رئيس البلدية أن جنود الاحتلال وفروا الحماية للمستوطنين وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وعلى صلة، قطع مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، أشجار زيتون في بلدة كفر الديك غربي سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا نحو 60 شجرة زيتون في المنطقة المسماة "خلة القمح" الواقعة في الجهة الشمالية من البلدة، تعود ملكيتها للمواطن حسين المشني.

وفي سياق منفصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على مدخل قرية رمانة، غربي جنين.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا المركبات وفتشوها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.