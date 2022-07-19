اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات بمخيم عسكر

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق التي شهدت اقتحامات للمنازل وتحقيقات ميدانية لقاطنيها واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا على الأقل بينهم صحافي، وذلك خلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وعرف من بين المعتقلين كل من: الصحافي عامر أبو عرفة من الخليل، ورأفت أبو هديب، وجميل الأقرع، ومصطفى أبو شنب من محافظة نابلس، وعزمي صلاح، وأحمد عزمي صلاح، ومجاهد بديع نواهضة، وأحمد نواهضة من بلدة اليامون قضاء جنين، والأسير المحرر صالح أسعد من مخيم عايدة، والأسير المحرر عبد الرزاق بدوان من بيت جالا، وصابر بوزية، وقصي تحسين من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت.

وأصيب 3 شبان بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة احتلالية مخيم عسكر الجديد، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة.