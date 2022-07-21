شملت علام الراعي: اعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما بلغ عن مواجهات في بعض المناطق، في وقت دارت اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين ومخيمها.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات اعتقال علام الراعي بزعم تنفيذ عملية وقتل جندي قبل 16 عاما وأعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال الفلسطيني علام الراعي بدعوى تنفيذه عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنين في قبر يوسف بنابلس، وضلوعه في تنفيذ عملية مسلحة قبل 16 عاما. وزعم جهاز الأمن العام "الشاباك"، أن الراعي البالغ من العمر 42 عاما، شارك في العام 2006، في عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي. ووفقا لتحقيقات الاحتلال، فإن الراعي كان لفترة من الزمن قبل 6 سنوات على اتصال مع ناشط من غزة بغية تجنيد عناصر إضافية لخليته المسلحة، وكذلك التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة. ويدعي الاحتلال أن الراعي شارك في نيسان/أبريل الماضي، على الأقل في علميتي أطلاق نار صوب المستوطنين في محيط قبر يوسف في نابلس. 12 معتقلا في الضفة

وأفاد نادي الأسير باقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال 12 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وذكر نادي الأسير بأن المداهمات شملت اقتحامات لعشرات المنازل والعبث في محتويات وإخضاع قاطنيها إلى تحقيقات ميدانية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن من بين المعتقلين: الأسير المحرر فادي حمد من بيرزيت، والأسير المحرر عبد الباسط معطان من البيرة، ولؤي أبو عليا، وعباس أبو عليا من المغير قضاء رام الله، وكرم ماهر من حوارة قضاء نابلس، وناصر العطعوط، وعبد عطعوط من اليامون، والقيادي في الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين من جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم مدينة جنين واعتقلت مجموعة من الشبان، حيث دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، التي تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وانسحب جيش الاحتلال من جنين، بعد اعتقال عادل زكارنه من منزله في الحي الشرقي، وعبد الحليم عز الدين من منزله في حي الزهراء.

وكانت قوات الاحتلال معززة بأكثر من ثلاثين آلية عسكرية ووحدات خاصة قد اقتحمت جنين فجرا، من عدة مناطق وأحياء، وداهمت منازل بعض المواطنين ونفذت عمليات تفتيش فيها.