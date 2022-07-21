مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد بـ"جمعة القدس"

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للحشد في المسجد غدا في صلاتي الفجر والجمعة.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد وتحتجز لبعضهم بطاقات الهوية عند أبوابه، كما تعيق تنقلهم وتحركم في ساحات الحرم خاصة خلال اقتحامات جماعات المستوطنين لساحات الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من الفلسطينيين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى الحشد، غدا الجمعة، في المسجد الأقصى تحت عنوان "القدس ميثاق الأمة".

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد في القدس.

ويلجأ المقدسيون إلى دعوات مستمرة للرباط وتحفيز الفلسطينيين للتصدي للاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والجماعات اليمينية، وتلقى هذه الدعوات استجابة من فلسطينيي 48 وسكان الضفة وكل من يتمكن من الوصول للأقصى.