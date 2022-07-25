اعتقالات بالضفة وانتشار عسكري بمحافظة جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات لعشرات المنازل بمحافظات الضفة وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال 7 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركز اقتحامات الاحتلال في عناتا، ودورا ودير أبو مشعل، بينما اندلعت مواجهات في بلدة تل قضاء نابلس بين شبان وقوات الاحتلال التي زعمت ضبط أسلحة ووسائل قتالية في البلدة وفي مخيم نور شمس، قضاء طولكرم.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت، وداهمت قوات الاحتلال منزل أسرة أبو عرقوب وقامت بتفتيشه واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، كما سلمت شقيقه أدهم تبليغا لمراجعة المخابرات.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم فياض وداود الخطيب من مخيم نور شمس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي تيسير أبو عرقوب من بلدة دورا وأحمد الشريف من الخليل.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها في محافظة جنين.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية طيارة على شارع جنين نابلس، وعلى مدخل ضاحية الجنان في جنين، وعند مدخلي قرية عنزة وبلدة جبع، وعلى الشارع الالتفافي شرق المدينة، ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها العسكرية في محيط قرى وبلدات كفرراعي وبير الباشا ومركة وفحمة وعنزة.