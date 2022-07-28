إصابات برصاص الاحتلال الحي جنوب نابلس

أصيب، مساء الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" في منطقة نابلس، أحمد جبريل، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة".

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من الشبان الفلسطينيين في القسم الأسفل من جسسديهما، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، وتابع "يبدو أن الإصابة حرجة في منطقة الرقبة".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا") بأن المستوطنين ينتشرون في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.