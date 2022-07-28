  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات برصاص الاحتلال الحي جنوب نابلس

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 23:40

إصابات برصاص الاحتلال الحي جنوب نابلس
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب، مساء الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" في منطقة نابلس، أحمد جبريل، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة".

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من الشبان الفلسطينيين في القسم الأسفل من جسسديهما، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، وتابع "يبدو أن الإصابة حرجة في منطقة الرقبة".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا") بأن المستوطنين ينتشرون في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

بودكاست عرب 48

#رصاص الاحتلال
#حاجز حوارة
#نابلس
#اشتباك مسلح

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماس تنفي مزاعم الاحتلال بوجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين في غزة
حماس تنفي مزاعم الاحتلال بوجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين في غزة

2022-07-28

الأسير رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد 113 يومًا
الأسير رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد 113 يومًا

2022-07-28

عشرات الأسرى يضربون عن الطعام: حالة ناصر أبو حميد حرجة
عشرات الأسرى يضربون عن الطعام: حالة ناصر أبو حميد حرجة

2022-07-28

الأكثر قراءة

لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى

لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى

2022-07-27
توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

2022-07-27
دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار

دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار

2022-07-27
هدم منازل في اللد وأبو تلول

هدم منازل في اللد وأبو تلول

2022-07-27
عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

2022-07-27