إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تركزت في محافظتي رام الله وجنين، تم خلالها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

فمن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء عوني قبالة وحسن عباهرة من بلدة اليامون، وأسعد قنيري من بلدة يعبد، وأيمن عبد الفتاح عتيق من برقين وعبد يحيى من بلدة العرقة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سلواد قضاء رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز، والصوت صوب الشبان.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة، ومحمود ناصر بداونة من بلدة الدوحة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وخلال اقتحام الدوحة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلي أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر ابو تركي من منطقة سنجر جنوب الخليل، وفتشت منزله واستولت على مركبته ومبلغ من المال.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف، وفتشت منزل المواطن محمد حميدات، واستولت على مبلغ من المال.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال واعتقال شاب باقتحام مخيم الجلزون، فجر اليوم. واندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم.