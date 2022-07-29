الاحتلال ينفّذ اعتقالات في نابلس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل، وعبثت بمحتوياته وحطمتها، واعتقلت الشقيقين معتز نصار منصور، وعماد.

وأفادت المصادر بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب نابلس، واعتقلت المواطن علاء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم كذلك، مواطنين اثنين من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أبو سنينة من حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من المدينة، وعمر عبد النبي شاور من منطقة قرن الثور وسط الخليل، بعد تفتيش منزليهما.

يأتي ذلك فيما أصيب، مساء أمس الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر" في منطقة نابلس، أحمد جبريل، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فيها ثلاثة مواطنين قرب حاجز حوارة".

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن إصابة اثنين من الشبان الفلسطينيين في القسم الأسفل من جسسديهما، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال رفضت تسليم الإصابة الثالثة، وجرى احتجازها، وتابع "يبدو أن الإصابة حرجة في منطقة الرقبة".