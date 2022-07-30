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الاحتلال يقتحم قرية العرقة.. اندلاع مواجهات وتسجيل إصابات

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 19:30

الاحتلال يقتحم قرية العرقة.. اندلاع مواجهات وتسجيل إصابات
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية العرقة غربي جنين، وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين القوات المقتحمة والشبان المتصدين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام، وجرى معالجتهم ميدانيا".

وأضافت المصادر ذاتها أن "قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين تيسير كمال الواكد، وراقي إبراهيم يحيى، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما داهمت تلك القوات محطة وقود وسوبر ماركت على شارع عرابة - يعبد، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما كثفت من تواجدها العسكري، واقتحام قرى طورة ونزلة زيد والهاشمية جنوب غرب المدينة.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية

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