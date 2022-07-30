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جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار قبل عدة شهور

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 17:56

جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار قبل عدة شهور
الضحية حسام يحيى
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي الشاب حسام رائد يحيى (18 عاما) من بلدة العرقة غرب جنين، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بأداة حادة خلال شجار نشب قبل 3 شهور.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن "الشاب وصل إلى مستشفى ابن سينا يوم 4 نيسان/أبريل الماضي من جراء إصابته بأداة حادة في الرأس، ونقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى الاستشاري برام الله وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته اليوم".

واعتقلت الشرطة شخصا للاشتباه في ضلوعه بالاعتداء في حينه، وجرى إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.

وتابع ارزيقات، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى بلدة العرقة لحفظ الأمن والنظام فيها.

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#العرقة
#جنين
#حسام يحيى
#جرائم القتل

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