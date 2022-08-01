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الاحتلال يعتقل عدنان غيث ويقتحم "نادي هلال القدس"

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 11:14

الاحتلال يعتقل عدنان غيث ويقتحم "نادي هلال القدس"
قوات الاحتلال تقتحم مقر النادي وتخرج الطلبة والموظفين (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ القدس عدنان غيث، كما اقتحمت القوات مقر "نادي هلال القدس" للمرة الثانية خلال أيام.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.

واعتقل المحافظ غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، مقر نادي هلال القدس.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال، اقتمحت مقر النادي وأجبرت الطلبة والأطفال والموظفين، على مغادرته تحت تهديد السلاح.

وكتب "نادي هلال القدس" تغريدة على حسابه على "فيسبوك" قال فيها إن "قوات جيش وعناصر الاحتلال مدعومة مع مهندسين بلدية الاحتلال تقوم باقتحام نادي هلال القدس، وتخرج الطلاب والأطفال والموظفين من النادي، وتقوم بعمل إجراءات تعسفية داخل النادي للمرة الثانية على التوالي بهدف إغلاق النادي بحجج واهية وغير قانونية".

يشار إلى أن "نادي هلال القدس" تأسس عام 1972، وهو مؤسسة رياضية اجتماعية ثقافية.

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#القدس
#محافظ القدس
#سلوان
#عدنان غيث
#نادي هلال القدس

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