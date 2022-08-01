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الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 19:49

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث
سلطات الاحتلال تعتقل غيث (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، إلى يوم غدٍ، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا")، مساء اليوم، اللإثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت غيث للمرة 34 من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، صباح اليوم.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لمحافظة القدس، معروف الرفاعي إن "قوات الاحتلال دهمت منزل محافظ القدس في بلدة سلوان صباح الإثنين، واعتقلته بعد أن عاثت في المنزل خرابا".

وأشار الرفاعي، إلى أنه "سبق اعتقال المحافظ مرات عديدة في السنوات الماضية، حيث تم اعتقاله 34 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في آب/ أغسطس 2018".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية لم توضح أسباب اعتقال المحافظ، ولكن تم ابلاغ أهله إنه قيد الاعتقال، ولم نتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين".

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

ولم يصدر أي تعقيب عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن أسباب اعتقال محافظ القدس.

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#محافظ القدس
#عدنان غيث
#سلطات الاحتلال الإسرائيلي

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