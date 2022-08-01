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الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و8969 إصابة بكورونا بأسبوع

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 11:25

الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و8969 إصابة بكورونا بأسبوع
ارتفاع في الإصابات الجديدة بالضفة وغزة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما سجلت 8969 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وبحسب التقرير الوبائي بشأن فيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس خلال الفترة بين 24 إلى 31 تموز/يوليو 2022، سجلت 8969 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 2087، وقطاع غزة 6082، ومدينة القدس 800. علما أن عدد الفحوصات التي أجريت لاكتشاف كورونا بلغت 22434 (باستثناء مدينة القدس).

وتوزعت حالات التعافي الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 2599، وقطاع غزة: 674، ومدينة القدس 1240.

بينما حالات الوفاة الجديدة، كانت على النحو التالي الضفة الغربية 4 وفيات، وقطاع غزة 6 وفيات، بينما في القدس لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا.

وأظهر التقرير الوبائي للصحة الفلسطينية أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 36 حالة في أقسام العناية المكثفة، بينما تم 3 أشخاص بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#كورونا في فلسطين
#كورونا في الضفة
#وفيات كورونا

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