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تقرير: سلطات الاحتلال تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 19:20

تقرير: سلطات الاحتلال تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا
إصابة الصحافي الشهيد ياسر مرتجى برصاص الاحتلال في نيسان 2018 (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفادت لجنة حقوقية عربية، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 17 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا داخل سجونها.

جاء ذلك في تقرير صدر عن لجنة دعم الصحافيين (مقرها في بيروت)، ذكر أن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل صباح الإثنين، الأسير السابق والصحفي نضال أبو عكر (56 عاما)، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم".

وبحسب اللجنة، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أبو عكر في مايو/ أيار الماضي، بعد نحو 23 شهرا قضاها داخل السجون، في حين أن سنوات اعتقاله تجاوزت الـ18 عاما، أمضى معظمها رهن الاعتقال الإداري.

كما أوضحت اللجنة أن سلطات الاحتلال منعت "صحافيين اثنين من السفر، حتى لا يتمكنا من فضح الجرائم في الخارج، خلال تموز/ يوليو الماضي". وأوضحت أن "المنع من السفر والاعتقال يأتي في إطار تقييد نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال للعالم".

وذكرت أن "الاحتلال يستخدم أساليب ابتزازية وقمعية لمنع الصحافيين من أداء مهامهم، ومن السفر في مهمات صحافية ومهنية، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوقهم في حرية التعبير والحركة".

وعدت اللجنة اعتقال الصحافيين ومنعهم من السفر "جريمة ترقى لمستوى العقاب الجماعي والمس بحق أساسي ومكفول بالقانون الدولي الإنساني، وانتهاك مباشر للحق في الحركة والتنقل".

وطالبت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين بـ"التدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف تقييد حركة الصحفيين من السفر".

وتزامن تقرير اللجنة مع قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتحويل الصحافي عامر أبو عرفة، مراسل وكالة "قدس برس"، للاعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر.

من جانبها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، قيام قوات الاحتلال باعتقال الزميل الصحافي والأسير المحرر، أبو عكر، من منزله في مخيم الدهيشة، فجر الإثنين.

كما استنكرت النقابة قرار سلطات الاحتلال بتحويل الزميل الصحافي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد مرور أسبوعين على اعتقاله دون ثبوت أية اتهامات بحقه.

وصعدت سلطات الاحتلال من انتهاكاتها ضد الصحافيين خلال الأيام الماضية عبر منع الزميلة الصحافية مجدولين حسونة، من السفر إلى الخارج، عبر معبر الكرامة، كما منعت أيضًا الزميل الصحافي، مجاهد السعدي، من السفر خارج البلاد لتقديم إفادته حول ظروف استشهاد الصحافية شرين أبو عاقلة.

واعتبرت النقابة أن تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين، حلقة في سياق الاستهداف المتواصل للرواية الفلسطينية، ومحاولة للهروب الى الأمام من الادانات الدولية الواسعة للاحتلال التي أعقبت جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة

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#لجنة حقوقية
#الاحتلال الإسرائيلي
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