42 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات مسلحة بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما سجلت إصابات عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة تركزت بمحافظة الخليل، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا بينهم العديد من الأسرى المحررين، كما طالت الاعتقالات قيادات عن حركة حماس من محافظة الخليل، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة، تخللها اعتقال 22 شخصا، حيث تم اعتقال 3 مواطنين من بلدة دورا، وهم: محمد إسماعيل أبو عرقوب، ويوسف نصار، ومنذر زونة.

ومن بلدة السموع، اعتقلت قوات الاحتلال جمال أبو الجدايل. وفي بلدة يطا اعتقلت القوات 3 أشخاص، وهم: عيسى صالح العمور، ومحمد بدر العمور، وعاطف رباع.

ومن بلدة صوريف، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص، وهم: مروان أبو فارة، ومجدي أبو فارة، وخالد غنيمات.

واعتقلت قوات الاحتلال شخصان من بلدة الشيوخ وهما: رزق الحلايقة، وأحمد عبد ربه الحلايقة.

ومن بلدة بيت عوا اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم السويطي، ومود ياسر المسالمة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 أشخاص من بلدة بيت أمر، وهم: الشيخ بدر أبو عياش، ومحمد يوسف أبو عوض، وأحمد خضر أبو مارية، وعبد الله أبو مارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 أشخاص من بلدة سعير وهم: جهاد موسى شلالدة، ورأفت يوسف شلالدة، وإسلام يونس كوازبة، ومحمد إبراهيم شلالدة.

وفي نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة.

كما أصيب شابان، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في خلة العامود والتي شهدت أيضا اشتباكات مسلحة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في نابلس، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الفخذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد البنا خلال اقتحامها منطقة خلة العامود، ومأمون يوسف حنني من بلدة بيت فوريك.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس وداهمت منزل سامح شوكت سمحة، واعتقلته، كما اعتقلت الشابين: علاء فهيم شماسنة، وليث عبد القادر سليم.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين بينهم أسيرا محررا، من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نضال نعيم أبو عكر، وباسل دعامسة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثائر الصافي من مخيم الجلزون، وحسون أبو سلامة من جنين، وحسين محمد حسين عيسة، بعد اقتحام بلدة صانور ومداهمة منزل ذويه، كما داهمت منزل المحامي عبد الحكيم عيسة واستجوبته.