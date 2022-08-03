اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما بلغ عن إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها مداهمة عشرات المنازل والعبث في محتويات وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، كما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص بينهم فتى من قباطية وبلدة اليامون.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد عدنان نزال للضغط على شقيقه محمد تسليم نفسه في معسكر سالم، وعز أحمد خزيمية بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. كما اعتقلت الشاب محمد عمر فريحات بعد اقتحام اليامون وسط اندلاع مواجهات.

بينما في محافظة قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم عقب مداهمة البلدة فجرا.

وأفاد مواطنون، بأن عشرات من جنود الاحتلال داهموا البلدة ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها الشاب قصي جهاد في الظهر، ويوسف عبد الفتاح في الساق، ومالك حكمت في الفخذ، ونقلوا جميعا إلى لمستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم "النشاش".

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز فتشوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية.