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اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 04/08/2022 - 08:48

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اقتحام وتفتيش عشرات المنازل وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

ووفقا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظة طولكرم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال هاني قاسم من مخيم نور شمس، والذي كان قد أصيب قبل أيام برصاص قوة إسرائيلية خلال اقتحام سابق للمخيم. كما تم اعتقال أشرف هاني عبد الله، وعبد الله إياد عبد الله.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جمعة، وعدي عنتر، عقب اقتحام منزليهما.

وشهدت المنطقة الشرقية من المدينة، مواجهات واشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات كبيرة لها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر لطفي صلاح، من بلدة الخضر، وزيد صلاحات من منطقة واد شاهين، ومحمد أبو شعيرة من الكركفة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عامر أبو طعيمة من منزل عائلته في بلدة السيلة الحارثية.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من الضفة الغربية ورابع من القدس.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات خاصة تابعة للاحتلال، اقتحمت مخيم الدهيشة واختطفت حمزة الصيفي وصالح الجعيدي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر والمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" عماد ريحان من تل على حاجز قرب مدينة طولكرم.

وفي القدس، اعتدت شرطة الاحتلال على شاب في "القطار الخفيف"، واعتقلته.

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