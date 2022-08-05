الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق في مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاحتلال.

وأوردت مصادر طبية، أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى 6 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وآخر بحالة إغماء من جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

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وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن "المواجهات اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم طفل، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا".

وفي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق إثر قمعهم على يد قوات الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين لموقع الخان.

وجاء في التفاصيل، أن الأهالي أدوا صلاة الجمعة في موقع الخان قبل أن يقتحمه نحو 100 مستوطن لتأدية طقوسهم التلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت "وفا" نقلا عن مراسلها، بأن المستوطنين بعد أن انتهوا من أداء طقوسهم، قاموا بالعربدة في المكان ومهاجمة الأهالي.

(Gettyimages)

ومما يذكر أن خان اللبن الشرقية الواقع جنوب القرية، على طريق رام الله – نابلس الرئيسي، هو موقع تاريخي يتعرض باستمرار منذ عدة سنوات لمحاولة السيطرة عليه من قبل المستوطنين.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلق خلال جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والصوت تجاه المواطنين؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي تقوع جنوب شرق بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل آخر خلال قمع قوات الاحتلال وقفة منددة بمحاولة الاستيلاء على أراض في البلدة.

وذكر مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، أن "قوات الاحتلال اعتدت بالضرب وقنابل الغاز المسيلة للدموع والصوت تجاه مجموعة من المواطنين الذين نظموا وقفة منددة بمحاولة قوات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على أراضي في منطقة رخمة شرق البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن محمد صلاحات خلال قمع الفعالية، إذ أن الوقفة جاءت بعدما أقدم مستوطنون على نصب خيمة، واقتلاع قوات الاحتلال 20 شجرة زيتون وردم بئر مياه في المنطقة".